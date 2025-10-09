LIVE Italia-USA 0-1 Mondiali calcio U20 in DIRETTA | gli azzurrini provano a reagire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 35?- Troppo sul portiere il traversone di Mannini, nulla di fatto. 34?- Interessante il cross di Cama, con gli USA che si rifugiano nuovamente in calcio d’angolo. 32?- Beaudry con un’uscita coraggiosa anticipa Corradi. 31?- Combinazione Mannini-Idele che porta al calcio d’angolo in favore degli azzurrini. 30?- Pasticcio di Natali, che calcola male il rimbalzo ma fortunatamente Seghetti è reattivo in uscita. 29?- Errato il lancio di Cama per Idrissou, punto di riferimento dell’attacco italiano. 27?- Da qualche minuto è l’Italia a comandare il gioco. Idrissou si guadagna un calcio di punizione sfruttando il possente fisico. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-USA 0-1, Mondiali calcio U20 in DIRETTA: gli azzurrini provano a reagire

In questa notizia si parla di: italia - mondiali

