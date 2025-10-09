LIVE Italia-USA 0-0 Mondiali calcio U20 in DIRETTA | palo di Mosconi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11?- Fallo di Cama, che deve stare attento essendo diffidato. 10?- Inserimento di Corradi, che in tuffo colpisce di testa spedendo tra le braccia di Beaudry. 9?- Occasionissima Italia. Mosconi crossa a rientrare con il vento che trasforma il traversone in un tiro, che si stampa sul palo. 8?- Beaudry svirgola il rinvio regalando una rimessa laterale agli azzurrini. 6?- Spallata irregolare di Okoro su Westfield. Punizione USA all’altezza della linea mediana. 5?- Buon intervento in recupero di Cama, che stoppa l’avanzata di Gozo. 3?- Molto lungo il traversone dello stesso Riccio, che manda il pallone direttamente sul fondo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-USA 0-0, Mondiali calcio U20 in DIRETTA: palo di Mosconi

In questa notizia si parla di: italia - mondiali

