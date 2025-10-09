LIVE Italia-USA 0-0 Mondiali calcio U20 in DIRETTA | inizia l’incontro!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:28 Squadre che si dispongono nelle rispettive metà campo. Ci siamo! Sta per iniziare Italia-USA. 21:26 Tutti in piedi e mano sul cuore per il canto degli italiani! 21:25 E’ il momento degli inni nazionali. Si parte da quello americano. 21:24 Accolte dall’applauso del pubblico entrano in campo Italia ed USA. 21:23 Squadre che si accingono ad uscire dal tunnel dagli spogliatoi. Pochi istanti agli inni nazionali. 21:18 La vincente della sfida troverà ai quarti di finale Marocco o Corea del Sud, partirà il cui fischio d’inizio sarà operato all’1.00 italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it
italia - mondiali
