LIVE Italia-USA 0-0 Mondiali calcio U20 in DIRETTA | inizia l’incontro!

Oasport.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:28 Squadre che si dispongono nelle rispettive metà campo. Ci siamo! Sta per iniziare Italia-USA. 21:26 Tutti in piedi e mano sul cuore per il canto degli italiani! 21:25 E’ il momento degli inni nazionali. Si parte da quello americano. 21:24 Accolte dall’applauso del pubblico entrano in campo Italia ed USA. 21:23 Squadre che si accingono ad uscire dal tunnel dagli spogliatoi. Pochi istanti agli inni nazionali. 21:18 La vincente della sfida troverà ai quarti di finale Marocco o Corea del Sud, partirà il cui fischio d’inizio sarà operato all’1.00 italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it

live italia usa 0 0 mondiali calcio u20 in diretta inizia l8217incontro

© Oasport.it - LIVE Italia-USA 0-0, Mondiali calcio U20 in DIRETTA: inizia l’incontro!

In questa notizia si parla di: italia - mondiali

Mondiali di Pallanuoto, Il Setterosa vola ai quarti. Silipo: “Stiamo crescendo. L’Italia dovrà alzare di più l’asticella”

Medagliere Mondiali sport acquatici Singapore 2025: Italia terza con tre argenti dal nuoto di fondo

Medagliere Mondiali sport acquatici Singapore 2025: Italia quarta con cinque argenti dal nuoto di fondo

live italia usa 0LIVE Italia-USA, Mondiali calcio U20 in DIRETTA: iniziano le sfide da dentro o fuori - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell'ottavo di finale dei Mondiali under 20 di calcio tra ... Riporta oasport.it

live italia usa 0LIVE Errani/Paolini-Pegula/Townsend, Italia-USA 2-0 BJK Cup 2025 in DIRETTA: il doppio non si giocherà - L'Italia ha vinto la sesta Billie Jean King Cup 2025 della sua storia, la seconda ... Secondo oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Italia Usa 0