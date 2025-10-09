LIVE Gran Piemonte 2025 in DIRETTA | tutto pronto per il via
Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Piemonte 2025. Dopo il Trittico Lombardo il grande ciclismo rimane in Italia con un'altra classica del nostro sport: è il giorno della centonovesima edizione della Gran Piemonte che vede ai nastri di partenza grandissimi corridori. La partenza è posta a Dogliani mentre l'arrivo è situato ad Acqui Terme dopo un percorso di 179 chilometri. Dopo un lungo saliscendi con le salite del Bric della Forma (4.
