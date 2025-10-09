LIVE Gran Piemonte 2025 in DIRETTA | si spacca la fuga gruppo a 2 minuti
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.03 Tra pochi chilometri inizierà la prima ascesa di Castelletto d’Erro. Qualcuno proverà a muoversi già a questo passaggio per provare ad anticipare Del Toro? 15.00 Sull’ultima salita si è spaccata la fuga. Hermans, Tratnik ed Holter hanno staccato Sutterlin, Trentin ed Eiking che hanno 46? di ritardo. Gruppo a 2 minuti. 14.58 Il circuito finale è lungo 33 chilometri e comprende la salita di Castelletto d’Erro (6.1 km al 5.3% con i primi 2000 metri al 9.3% con punte al 15%). 14.55 Superata l’asperità di Rocchetta Palafea. Il vantaggio dei 7 fuggitivi è ora di 1? 35? 14. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: gran - piemonte
Gran Piemonte 2025, presentato il percorso: la salita di Castelletto d’Erro farà selezione
Dove vedere in tv il Gran Piemonte 2025: orario, programma, streaming
Gran Piemonte 2025: il percorso ai raggi X. Il punto chiave è la salita di Castelletto d’Erro
Non perderti la 109ª edizione del Gran Piemonte Segui la corsa LIVE dalle 14:40 su @discoveryplusIT #Ciclismo #Cycling #GranPiemonte - X Vai su X
Alba: modifiche alla viabilità, giovedì 9 ottobre, per il passaggio del Gran Piemonte. Leggi qui: -----> https://www.gazzettadalba.it/?p=434073 - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Gran Piemonte 2025 in DIRETTA: Del Toro favorito, presenti Scaroni e Finn - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Piemonte 2025. Segnala oasport.it
Diretta Gran Piemonte 2025/ Streaming video Rai: chi vincerà ad Acqui Terme? (Oggi 9 ottobre) - Diretta Gran Piemonte 2025 streaming video Rai oggi 9 ottobre: orario, percorso e vincitore della classica che quest’anno ha l’arrivo ad Acqui Terme. Da ilsussidiario.net