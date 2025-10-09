CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.03 Tra pochi chilometri inizierà la prima ascesa di Castelletto d’Erro. Qualcuno proverà a muoversi già a questo passaggio per provare ad anticipare Del Toro? 15.00 Sull’ultima salita si è spaccata la fuga. Hermans, Tratnik ed Holter hanno staccato Sutterlin, Trentin ed Eiking che hanno 46? di ritardo. Gruppo a 2 minuti. 14.58 Il circuito finale è lungo 33 chilometri e comprende la salita di Castelletto d’Erro (6.1 km al 5.3% con i primi 2000 metri al 9.3% con punte al 15%). 14.55 Superata l’asperità di Rocchetta Palafea. Il vantaggio dei 7 fuggitivi è ora di 1? 35? 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Gran Piemonte 2025 in DIRETTA: si spacca la fuga, gruppo a 2 minuti