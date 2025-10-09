LIVE Gran Piemonte 2025 in DIRETTA | sette uomini al comando
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.40 Sette al comando: Quinten Hermans (Alpecin Deceuninck), Victor Langellotti (Ineos), Jan Tratnik (Red Bull Bora), Jasha Sutterlin (Jayco AlUla), Matteo Trentin (Tudor), Odd Christian Eiking (Tietema Rockets) e Adne Holter (Uno X). 12.36 Gruppo che sembra fermarsi, andata via definitivamente la fuga. 12.32 Sette uomini sembrano aver preso il comando delle operazioni. 12.28 Diversi corridori provano a muoversi, ma non va via la fuga. 12.24 Subito scatti in testa al gruppo. 12.20 INIZIATA UFFICIALMENTE LA CORSA. 12.16 Corridori che stanno percorrendo il tratto di trasferimento. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: gran - piemonte
Gran Piemonte 2025, presentato il percorso: la salita di Castelletto d’Erro farà selezione
Dove vedere in tv il Gran Piemonte 2025: orario, programma, streaming
Gran Piemonte 2025: il percorso ai raggi X. Il punto chiave è la salita di Castelletto d’Erro
Non perderti la 109ª edizione del Gran Piemonte Segui la corsa LIVE dalle 14:40 su @discoveryplusIT #Ciclismo #Cycling #GranPiemonte - X Vai su X
Alba: modifiche alla viabilità, giovedì 9 ottobre, per il passaggio del Gran Piemonte. Leggi qui: -----> https://www.gazzettadalba.it/?p=434073 - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Gran Piemonte 2025 in DIRETTA: Del Toro favorito, presenti Scaroni e Finn - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Piemonte 2025. Da oasport.it
Gran Piemonte 2025 oggi: orari, percorso, tv. Isaac del Toro favorito, Scaroni ci prova - Oggi in scena l'edizione numero 109 del Gran Piemonte: andiamo a scoprirla nel dettaglio con ... Si legge su oasport.it