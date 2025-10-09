LIVE Gran Piemonte 2025 in DIRETTA | sette uomini al comando non lontano il gruppo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.50 Sempre la UAE a guidare il gruppo. 13.47 Il prossimo GPM sarà il Bric dell Forma tra circa 13 chilometri. 13.44 Media fin ora di 43.8 kmh. 13.41 SI affronta ora un tratto in discesa. 13.38 Con loro ha dovuto abbandonare la corsa anche Fausto Masnada. 13.37 Tobias Halland Johannessenn e Andreas Leknessund (Uno-X) sono stati costretti a ritirarsi dopo la caduta. 13.34 120 chilometri alla conclusione. 13.31 La caduta sembra stata assorbita, tutti sono rientrati nel gruppo. 13.28 Si sale ora verso Diano D’Alba. 13.25 Sembrano coinvolte la Cofidis, la Uno-X Mobility e la Red Bull Bora Hansgrohe. 🔗 Leggi su Oasport.it
