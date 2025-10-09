LIVE Gran Piemonte 2025 in DIRETTA | sette uomini al comando il gruppo guadagna

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.31 Terminato il tratto in discesa. Ora ci saranno una decina di chilometri di falsopiano prima della salita di Rocchetta Palafea. 14.28 Ricordiamo i nomi dei sette fuggitivi: Quinten Hermans (Alpecin Deceuninck), Victor Langellotti (Ineos), Jan Tratnik (Red Bull Bora), Jasha Sutterlin (Jayco AlUla), Matteo Trentin (Tudor), Odd Christian Eiking (Tietema Rockets) e Adne Holter (Uno X). 14.25 I corridori sono ora in un tratto di discesa che porterà a Santo Stefano Belbo. 14.22 Questa la formazione della UAE Team Emirates – XRG per questa corsa: 151 DEL TORO Isaac 152 COVI Alessandro 153 LAENGEN Vegard Stake 154 NOVAK Domen 155 SAMBINELLO Enea 156 SIVAKOV Pavel 157 TORRES Pablo 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

