LIVE Gran Piemonte 2025 in DIRETTA | sette uomini al comando il gruppo guadagna
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.31 Terminato il tratto in discesa. Ora ci saranno una decina di chilometri di falsopiano prima della salita di Rocchetta Palafea. 14.28 Ricordiamo i nomi dei sette fuggitivi: Quinten Hermans (Alpecin Deceuninck), Victor Langellotti (Ineos), Jan Tratnik (Red Bull Bora), Jasha Sutterlin (Jayco AlUla), Matteo Trentin (Tudor), Odd Christian Eiking (Tietema Rockets) e Adne Holter (Uno X). 14.25 I corridori sono ora in un tratto di discesa che porterà a Santo Stefano Belbo. 14.22 Questa la formazione della UAE Team Emirates – XRG per questa corsa: 151 DEL TORO Isaac 152 COVI Alessandro 153 LAENGEN Vegard Stake 154 NOVAK Domen 155 SAMBINELLO Enea 156 SIVAKOV Pavel 157 TORRES Pablo 14. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: gran - piemonte
Gran Piemonte 2025, presentato il percorso: la salita di Castelletto d’Erro farà selezione
Dove vedere in tv il Gran Piemonte 2025: orario, programma, streaming
Gran Piemonte 2025: il percorso ai raggi X. Il punto chiave è la salita di Castelletto d’Erro
Non perderti la 109ª edizione del Gran Piemonte Segui la corsa LIVE dalle 14:40 su @discoveryplusIT #Ciclismo #Cycling #GranPiemonte - X Vai su X
Alba: modifiche alla viabilità, giovedì 9 ottobre, per il passaggio del Gran Piemonte. Leggi qui: -----> https://www.gazzettadalba.it/?p=434073 - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Gran Piemonte 2025 in DIRETTA: Del Toro favorito, presenti Scaroni e Finn - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Piemonte 2025. Da oasport.it
Diretta Gran Piemonte 2025/ Streaming video Rai: chi vincerà ad Acqui Terme? (Oggi 9 ottobre) - Diretta Gran Piemonte 2025 streaming video Rai oggi 9 ottobre: orario, percorso e vincitore della classica che quest’anno ha l’arrivo ad Acqui Terme. Riporta ilsussidiario.net