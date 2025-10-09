CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.16 Sulla salita il gruppo ha guadagnato qualcosa sui fuggitivi. Il distacco ora è di 1? 25? 14.13 Terminata la salita Bric della Forma, ascesa più dura di questa prima parte di corsa. 14.10 Tanta curiosità per vedere come si comporterà Lorenzo Mark Finn (Red Bull – BORA – hansgrohe). Dopo il titolo iridato vinto a Kigali nella prova in linea U23 l’azzurro ha preso parte alla Coppa Agostoni, trentunesimo, ed alla Coppa Città San Daniele, dove ha trionfato 14.07 Mancano 100 chilometri all’arrivo! 14.04 I corridori sono ai piedi della salita del Bric della Forma (4. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Gran Piemonte 2025 in DIRETTA: sette uomini al comando, gruppo ad 1? 40?