LIVE Gran Piemonte 2025 in DIRETTA | sette uomini al comando gruppo ad 1? 40?
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.16 Sulla salita il gruppo ha guadagnato qualcosa sui fuggitivi. Il distacco ora è di 1? 25? 14.13 Terminata la salita Bric della Forma, ascesa più dura di questa prima parte di corsa. 14.10 Tanta curiosità per vedere come si comporterà Lorenzo Mark Finn (Red Bull – BORA – hansgrohe). Dopo il titolo iridato vinto a Kigali nella prova in linea U23 l’azzurro ha preso parte alla Coppa Agostoni, trentunesimo, ed alla Coppa Città San Daniele, dove ha trionfato 14.07 Mancano 100 chilometri all’arrivo! 14.04 I corridori sono ai piedi della salita del Bric della Forma (4. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Gran Piemonte 2025 in DIRETTA: Del Toro favorito, presenti Scaroni e Finn - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Piemonte 2025. Lo riporta oasport.it
Diretta Gran Piemonte 2025/ Streaming video Rai: chi vincerà ad Acqui Terme? (Oggi 9 ottobre) - Diretta Gran Piemonte 2025 streaming video Rai oggi 9 ottobre: orario, percorso e vincitore della classica che quest’anno ha l’arrivo ad Acqui Terme. ilsussidiario.net scrive