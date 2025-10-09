CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.11 Ora gli attaccanti affrontano la discesa prima del nuovo GPM di La Morra. 13.08 Trentin è ritornato nella fuga, l’azzurro vanta nella Gran Piemonte un secondo posto del 2015. 13.05 I battistrada stanno affrontando ora il primo GPM di giornata, quello di Vergno. 13.03 Il gruppo è in questo momento tirato dall’UAE Team Emirates XRG. 13.02 I fuggitivi hanno un vantaggio di circa 2’10”. 13.01 Problema meccanico per Matteo Trentin. 12.40 Sette al comando: Quinten Hermans (Alpecin Deceuninck), Victor Langellotti (Ineos), Jan Tratnik (Red Bull Bora), Jasha Sutterlin (Jayco AlUla), Matteo Trentin (Tudor), Odd Christian Eiking (Tietema Rockets) e Adne Holter (Uno X). 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Gran Piemonte 2025 in DIRETTA: sette uomini al comando, c'è Matteo Trentin