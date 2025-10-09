LIVE Gran Piemonte 2025 in DIRETTA | esplode la corsa sul Castelletto d’Erro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.21 Rubio, Mollema, Hirschi, Izagirre e Milesi rientrano su Van der Lee. 15.20 Accelera nuovamente Van der Lee. 15.20 Del Toro, Powless e Ganna rientrano sul gruppetto di Van der Lee 15.19 Scatto di Del Toro!! Rispondono bene Powless e Ganna. 15.18 In gruppo ci sono una trentina di corridori. Il primo passaggio sul Castelletto d’Erro, che non è ancora terminato, ha già fatto una grande selezione. 15.17 In testa al gruppo c’è Pavel Sivakov. 15.17 Van der Lee e Dunbar hanno guadagnato qualche secondo sul gruppo. 15.16 Attacco di Jardi Van der Lee (EF Education – EasyPost). 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: gran - piemonte
Gran Piemonte 2025, presentato il percorso: la salita di Castelletto d’Erro farà selezione
Dove vedere in tv il Gran Piemonte 2025: orario, programma, streaming
Gran Piemonte 2025: il percorso ai raggi X. Il punto chiave è la salita di Castelletto d’Erro
Non perderti la 109ª edizione del Gran Piemonte Segui la corsa LIVE dalle 14:40 su @discoveryplusIT #Ciclismo #Cycling #GranPiemonte - X Vai su X
Alba: modifiche alla viabilità, giovedì 9 ottobre, per il passaggio del Gran Piemonte. Leggi qui: -----> https://www.gazzettadalba.it/?p=434073 - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Gran Piemonte 2025 in DIRETTA: Del Toro favorito, presenti Scaroni e Finn - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Piemonte 2025. oasport.it scrive
Diretta Gran Piemonte 2025/ Streaming video Rai: chi vincerà ad Acqui Terme? (Oggi 9 ottobre) - Diretta Gran Piemonte 2025 streaming video Rai oggi 9 ottobre: orario, percorso e vincitore della classica che quest’anno ha l’arrivo ad Acqui Terme. Da ilsussidiario.net