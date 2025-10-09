CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.21 Rubio, Mollema, Hirschi, Izagirre e Milesi rientrano su Van der Lee. 15.20 Accelera nuovamente Van der Lee. 15.20 Del Toro, Powless e Ganna rientrano sul gruppetto di Van der Lee 15.19 Scatto di Del Toro!! Rispondono bene Powless e Ganna. 15.18 In gruppo ci sono una trentina di corridori. Il primo passaggio sul Castelletto d’Erro, che non è ancora terminato, ha già fatto una grande selezione. 15.17 In testa al gruppo c’è Pavel Sivakov. 15.17 Van der Lee e Dunbar hanno guadagnato qualche secondo sul gruppo. 15.16 Attacco di Jardi Van der Lee (EF Education – EasyPost). 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Gran Piemonte 2025 in DIRETTA: esplode la corsa sul Castelletto d'Erro