LIVE Gran Piemonte 2025 in DIRETTA | Del Toro show! Il messicano incanta e vince in solitaria
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.27 Questa la top 10 del Gran Piemonte 2025: 1 DEL TORO Isaac UAE Team Emirates – XRG 4:08:24 2 HIRSCHI Marc Tudor Pro Cycling Team 0:40 3 MOLLEMA Bauke Lidl – Trek 0:44 4 CHRISTEN Fabio Q36.5 Pro Cycling Team 1:07 5 MATTHEWS Michael Team Jayco AlUla 1:07 6 ZAMBANINI Edoardo Bahrain – Victorious 1:07 7 POWLESS Neilson EF Education – EasyPost 1:07 8 HERMANS Quinten Alpecin – Deceuninck 1:07 9 BERNAL Egan INEOS Grenadiers 1:07 10 BAGIOLI Andrea Lidl – Trek 1:07 16.25 È la diciottesima vittoria in carriera per Del Toro, la quindicesima in questo 2025. Il messicano si sta dimostrando sempre di più un atleta di altissimo livello, pronto a duellare per togliersi grandi soddisfazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it
