LIVE Gran Piemonte 2025 in DIRETTA | Del Toro favorito attenzione a Scaroni

Oasport.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Piemonte 2025. Dopo il Trittico Lombardo il grande ciclismo rimane in Italia con un’altra classica del nostro sport: è il giorno della centonovesima edizione della Gran Piemonte che vede ai nastri di partenza grandissimi corridori. La partenza è posta a Dogliani mentre l’arrivo è situato ad Acqui Terme dopo un percorso di 179 chilometri. Dopo un lungo saliscendi con le salite del Bric della Forma (4.4 km al 6.3% di pendenza media) e di Rocchetta Pianfea (2.7 km all’8. 🔗 Leggi su Oasport.it

live gran piemonte 2025 in diretta del toro favorito attenzione a scaroni

© Oasport.it - LIVE Gran Piemonte 2025 in DIRETTA: Del Toro favorito, attenzione a Scaroni

In questa notizia si parla di: gran - piemonte

Gran Piemonte 2025, presentato il percorso: la salita di Castelletto d’Erro farà selezione

Dove vedere in tv il Gran Piemonte 2025: orario, programma, streaming

Gran Piemonte 2025: il percorso ai raggi X. Il punto chiave è la salita di Castelletto d’Erro

live gran piemonte 2025LIVE Gran Piemonte 2025 in DIRETTA: Del Toro favorito, attenzione a Scaroni - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Piemonte 2025. oasport.it scrive

Dove vedere in tv il Gran Piemonte 2025: orario, programma, streaming - Dopo i tre appuntamenti del Trittico Lombardo, la preparazione in vista del Giro di Lombardia, in programma sabato 11 ottobre, prosegue con il Gran ... Si legge su oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Gran Piemonte 2025