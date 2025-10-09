LIVE Gran Piemonte 2025 in DIRETTA | Del Toro favorito attenzione a Scaroni
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Piemonte 2025. Dopo il Trittico Lombardo il grande ciclismo rimane in Italia con un’altra classica del nostro sport: è il giorno della centonovesima edizione della Gran Piemonte che vede ai nastri di partenza grandissimi corridori. La partenza è posta a Dogliani mentre l’arrivo è situato ad Acqui Terme dopo un percorso di 179 chilometri. Dopo un lungo saliscendi con le salite del Bric della Forma (4.4 km al 6.3% di pendenza media) e di Rocchetta Pianfea (2.7 km all’8. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: gran - piemonte
Gran Piemonte 2025, presentato il percorso: la salita di Castelletto d’Erro farà selezione
Dove vedere in tv il Gran Piemonte 2025: orario, programma, streaming
Gran Piemonte 2025: il percorso ai raggi X. Il punto chiave è la salita di Castelletto d’Erro
Startlist Gran Piemonte 2025 | Riders: Isaac del Toro, Michael Matthews, Filippo Ganna, Egan Bernal, Joshua Tarling... #Cycling - X Vai su X
Al via il GranPiemonte 2025 presented by Crédit Agricole Italia ? Una startlist da top class e un percorso imprevedibile: da Dogliani ad Acqui Terme, 179 km che promettono spettacolo. Questa edizione vedrà Isaac Del Toro tra i grandi favoriti, ma anche il c - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Gran Piemonte 2025 in DIRETTA: Del Toro favorito, attenzione a Scaroni - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Piemonte 2025. oasport.it scrive
Dove vedere in tv il Gran Piemonte 2025: orario, programma, streaming - Dopo i tre appuntamenti del Trittico Lombardo, la preparazione in vista del Giro di Lombardia, in programma sabato 11 ottobre, prosegue con il Gran ... Si legge su oasport.it