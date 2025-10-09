CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.11 Una volta conclusa la discesa ci saranno alcuni chilometri di falsopiano dove il gruppo può guadagnare qualcosa su Mollema ed Hirschi 16.08 Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) ha 33? di vantaggio su Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team) e Bauke Mollema (Lidl – Trek) ed 1? 03 sul gruppetto con Neilson Powless. 16.06 Terminata la salita di Castelletto d’Erro per Isaac Del Toro. A breve il messicano si getterà in picchiata verso il traguardo. 16.06 Il gruppo ha risposto all’attacco dei due della EF. 16.05 L’americano vuole provare a ritornare quantomeno su Hirschi e Mollema per giocarsi il podio. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Gran Piemonte 2025 in DIRETTA: Del Toro fa il vuoto sul Castelletto d'Erro!