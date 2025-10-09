LIVE Gran Piemonte 2025 in DIRETTA | Del Toro fa il vuoto sul Castelletto d’Erro!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.11 Una volta conclusa la discesa ci saranno alcuni chilometri di falsopiano dove il gruppo può guadagnare qualcosa su Mollema ed Hirschi 16.08 Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) ha 33? di vantaggio su Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team) e Bauke Mollema (Lidl – Trek) ed 1? 03 sul gruppetto con Neilson Powless. 16.06 Terminata la salita di Castelletto d’Erro per Isaac Del Toro. A breve il messicano si getterà in picchiata verso il traguardo. 16.06 Il gruppo ha risposto all’attacco dei due della EF. 16.05 L’americano vuole provare a ritornare quantomeno su Hirschi e Mollema per giocarsi il podio. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: gran - piemonte
Gran Piemonte 2025, presentato il percorso: la salita di Castelletto d’Erro farà selezione
Dove vedere in tv il Gran Piemonte 2025: orario, programma, streaming
Gran Piemonte 2025: il percorso ai raggi X. Il punto chiave è la salita di Castelletto d’Erro
Non perderti la 109ª edizione del Gran Piemonte Segui la corsa LIVE dalle 14:40 su @discoveryplusIT #Ciclismo #Cycling #GranPiemonte - X Vai su X
Alba: modifiche alla viabilità, giovedì 9 ottobre, per il passaggio del Gran Piemonte. Leggi qui: -----> https://www.gazzettadalba.it/?p=434073 - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Gran Piemonte 2025 in DIRETTA: Del Toro favorito, presenti Scaroni e Finn - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Piemonte 2025. Come scrive oasport.it
Diretta Gran Piemonte 2025/ Streaming video Rai: sette uomini al comando! (Oggi giovedì 9 ottobre) - Diretta Gran Piemonte 2025 streaming video Rai oggi 9 ottobre: orario, percorso e vincitore della classica che quest’anno ha l’arrivo ad Acqui Terme. Lo riporta ilsussidiario.net