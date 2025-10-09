LIVE Gran Piemonte 2025 in DIRETTA | Del Toro attacca sul Castelletto d’Erro!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.00 Si alza sui pedali Del Toro!! Non riesce a rispondere Hirschi, Mollema prova a stringere i denti. 15.59 Del Toro e Mollema riprendono Hirschi. Il messicano rifiaterà oppure tirerà dritto per provare a fare il vuoto? 15.59 Rubio sta provando a rientrare su Del Toro e Mollema con l’olandese che sta provando a tenere la ruota del messicano. 15.59 Del Toro riprende Mollema. Rifiata per un paio di secondi e poi si rigetta all’inseguimento di Hirschi. 15.58 Mollema è il primo inseguitore di Hirschi. Alle loro spalle c’è già Del Toro con Rubio. 15.58 In difficoltà Scaroni e Matthews. 🔗 Leggi su Oasport.it
