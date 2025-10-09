LIVE Gran Piemonte 2025 in DIRETTA | Del Toro attacca sul Castelletto d’Erro!

Oasport.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.00  Si alza sui pedali Del Toro!! Non riesce a rispondere Hirschi, Mollema prova a stringere i denti. 15.59 Del Toro e Mollema riprendono Hirschi. Il messicano rifiaterà oppure tirerà dritto per provare a fare il vuoto? 15.59 Rubio sta provando a rientrare su Del Toro e Mollema con l’olandese che sta provando a tenere la ruota del messicano. 15.59 Del Toro riprende Mollema. Rifiata per un paio di secondi e poi si rigetta all’inseguimento di Hirschi. 15.58 Mollema è il primo inseguitore di Hirschi. Alle loro spalle c’è già Del Toro con Rubio. 15.58 In difficoltà Scaroni e Matthews. 🔗 Leggi su Oasport.it

live gran piemonte 2025 in diretta del toro attacca sul castelletto d8217erro

© Oasport.it - LIVE Gran Piemonte 2025 in DIRETTA: Del Toro attacca sul Castelletto d’Erro!

In questa notizia si parla di: gran - piemonte

Gran Piemonte 2025, presentato il percorso: la salita di Castelletto d’Erro farà selezione

Dove vedere in tv il Gran Piemonte 2025: orario, programma, streaming

Gran Piemonte 2025: il percorso ai raggi X. Il punto chiave è la salita di Castelletto d’Erro

live gran piemonte 2025LIVE Gran Piemonte 2025 in DIRETTA: Del Toro favorito, presenti Scaroni e Finn - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Piemonte 2025. Scrive oasport.it

live gran piemonte 2025Diretta Gran Piemonte 2025/ Streaming video Rai: sette uomini al comando! (Oggi giovedì 9 ottobre) - Diretta Gran Piemonte 2025 streaming video Rai oggi 9 ottobre: orario, percorso e vincitore della classica che quest’anno ha l’arrivo ad Acqui Terme. Segnala ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Live Gran Piemonte 2025