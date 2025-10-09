LIVE Gran Piemonte 2025 in DIRETTA | 7 inseguitori a caccia dei 3 in fuga gruppo ad 1?
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.39 I sette inseguitori transitano con un ritardo di 41?. Il gruppo, guidato dalla UAE Team Emirates – XRG, passa dopo 1? 14? dai fuggitivi 15.38 La testa della corsa passa sulla linea del traguardo. Inizia l’ultimo giro! 15.35 Il terzetto in testa alla corsa ha 37? sui sette inseguitori e 54? sul gruppo. 15.32 I corridori stanno affrontando un lungo tratto di falsopiano che li riporterà ai piedi della salita di Castelletto d’Erro. 15.29 Quaranta chilometri all’arrivo 15.26 In questo tratto di discesa si ricompatta leggermente il gruppo che ora è formato da una quarantina di corridori 15. 🔗 Leggi su Oasport.it
Non perderti la 109ª edizione del Gran Piemonte Segui la corsa LIVE dalle 14:40 su @discoveryplusIT #Ciclismo #Cycling #GranPiemonte - X Vai su X
Alba: modifiche alla viabilità, giovedì 9 ottobre, per il passaggio del Gran Piemonte. Leggi qui: -----> https://www.gazzettadalba.it/?p=434073 - facebook.com Vai su Facebook
