CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.40 Superate le due ore di corsa. La velocità media è di 43.6 kmh. 14.37 Queste le parole di Finn alla partenza:? “It’s an amazing experience to race against so many big names. It’s the last race of the season, I’ll try to give it everything” – Lorenzo Finn (RBH) #GranPiemonte presented by @CAIta pic.twitter.comOHx9O5nR2o — GranPiemonte (@GranPiemonte) October 9, 2025 14.34 Tornano a guadagnare i fuggitivi: il distacco è ora di 2? 15? 14.31 Terminato il tratto in discesa. Ora ci saranno una decina di chilometri di falsopiano prima della salita di Rocchetta Palafea. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Gran Piemonte 2025 in DIRETTA: 7 in fuga, gruppo ad oltre due minuti