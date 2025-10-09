CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-TAUSON (NON PRIMA DELLE 8.30) Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida d’esordio delle numero uno della race ERRANIPAOLINI, contrapposte alla coppia canadese cinese formata da AndreescuYuan, valido per gli ottavi del WTA 1000 di Wuhan. Le campionesse olimpiche fanno il loro esordio in ottavi di finale, ed è positivo in quanto Jasmine Paolini potrà quindi giocare una partita di meno nel percorso verso l’ipotetica seconda finale consecutiva dopo il titolo di Pechino, secondo WTA 1000 della stagione dopo Roma. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Andreescu/Yuan, WTA Wuhan 2025 in DIRETTA: Jasmine chiamata agli straordinari