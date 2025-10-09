LIVE Errani Paolini-Andreescu Yuan WTA Wuhan 2025 in DIRETTA | avanti Jasmine in singolo ma alza bandiera bianca in doppio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-TAUSON (NON PRIMA DELLE 8.30) 11:34 Ecco la notizia che Errani e Paolini non giocheranno, si sono ritirate! Paolini quindi si concentrerà, giustamente, solamente sul singolare che potrebbe portarla di nuovo alle WTA Finals per il secondo anno di fila. Nel doppio ErraniPaolini resteranno comunque leader della race anche dopo questo torneo! 10:55 Sfrutta il ritiro di Clara Tauson, comunque a match compromesso, ed accede in quarti a Wuhan in singolo PAOLINI. Il doppio si giocherà intorno alle 14, visto che alla conclusione di Siegemund-Frech (4-6, 6-1 dopo 2h di lotta) partirà la ‘suitable rest’ e poi comincerà il doppio di AndreevaShnaider. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Andreescu/Yuan, WTA Wuhan 2025 in DIRETTA: avanti Jasmine in singolo, ma alza bandiera bianca in doppio!

In questa notizia si parla di: errani - paolini

LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-6, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le azzurre si fermano in semifinale

LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-3, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: set e break di svantaggio per le azzurre

LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-1, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le azzurre provano a reagire

Sara Errani a Jasmine Paolini tra secondo e terzo set a Wuhan: "Se le dai un po' fastidio, può fare doppio fallo, sennò è sempre serena. Ti ha fatto un ace sul dritto, sennò è andata sempre sul rovescio, mettile un po' di pressione lì. Se decidi di andare avanti, v - X Vai su X

Sara Errani e Jasmine Paolini sono tra le coppie più forti al mondo. La conferma è arrivata anche dal China Open di Pechino dove sono approdate in finale opposte all’ungherese Fanny Stollàr e alla giapponese Miyu Katò. Primo set va al tie break perduto net - facebook.com Vai su Facebook

LIVE Errani/Paolini-Andreescu/Yuan, WTA Wuhan 2025 in DIRETTA: inizia un nuovo torneo per le olimpioniche - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida d'esordio delle numero uno della race ... Da oasport.it

Come vedere Errani e Paolini e gli altri eventi di oggi, giovedì 9 ottobre 2025 - Tutto lo sport in tv del 9 ottobre, gli orari e i canali delle varie partite di tennis, con Errani e Paolini, più basket, ciclismo e il calcio Under 20. Secondo msn.com