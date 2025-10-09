Litorale e canale liberi dai rifiuti | doppio appuntamento con Puliamo il mondo
Doppio appuntamento, quello del 10 e 11 ottobre, nel capoluogo pontino con “Puliamo il Mondo 2025 - Chi lo ama lo protegge” promosso dal Circolo Arcobaleno Pontino Legambiente con il Comune e in collaborazione con il Puam - Comitato Parco Urbano delle Acque Medie.Il tema di quest'anno riguarda i. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
