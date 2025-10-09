Litiga con il fratello e incendia il bar | terrore per i clienti anziana colpita da un malore
Ieri pomeriggio la polizia ha arrestato una 52enne napoletana per il reato di incendio. In particolare, gli agenti, nel transitare in via Argine, all’angolo con via Don Giovanni Minzoni, hanno notato delle fiamme uscire da un bar ed alcune persone che stavano tentando di domare l’incendio.I. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: litiga - fratello
Litiga con il fratello gemello e lo colpisce con un'ascia: arrestato
Umbria, litiga con il fratello gemello e lo colpisce con un'ascia: arrestato
Litiga con il fratello gemello e lo colpisce con un'ascia: arrestato https://ift.tt/n3Khoxf https://ift.tt/iO5KGm2 - X Vai su X
Ivana esprime le sue impressioni dopo l’incontro con alcuni inquilini… #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/Ivana-e-le-prime-impressioni - facebook.com Vai su Facebook
Litiga con il fratello e incendia bar, arrestata 52enne - La Polizia di Stato di Napoli ha arrestato una donna napoletana per il reato di incendio identificata grazie all'analisi dei si ... Segnala lostrillone.tv
Litiga con il fratello e incendia il bar: terrore per i clienti, anziana colpita da un malore - In particolare, gli agenti, nel transitare in via Argine, all’angolo con via Don Giovanni Minzoni, hanno notato ... Riporta napolitoday.it