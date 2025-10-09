Litiga con il fratello e incendia il bar | terrore per i clienti anziana colpita da un malore

Napolitoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri pomeriggio la polizia ha arrestato una 52enne napoletana per il reato di incendio. In particolare, gli agenti, nel transitare in via Argine, all’angolo con via Don Giovanni Minzoni, hanno notato delle fiamme uscire da un bar ed alcune persone che stavano tentando di domare l’incendio.I. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: litiga - fratello

Litiga con il fratello gemello e lo colpisce con un'ascia: arrestato

Umbria, litiga con il fratello gemello e lo colpisce con un'ascia: arrestato

