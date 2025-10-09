Il Quirinale ha aperto le sue porte per celebrare uno dei momenti più luminosi dello sport italiano. Le Nazionali di pallavolo maschile e femminile, fresche dei titoli mondiali conquistati nelle scorse settimane, sono state ricevute dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una cerimonia carica di emozione e significato. A guidare le delegazioni, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio e il numero uno della Federvolley Giuseppe Manfredi, insieme ai commissari tecnici Julio Velasco e Ferdinando De Giorgi. A un anno dall’incontro post olimpico, i campioni del mondo hanno potuto condividere con il Capo dello Stato la gioia di questi straordinari successi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

L'Italia vince nella diversità: la lezione di Julio Velasco ha fatto battere il cuore anche al Quirinale