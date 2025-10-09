L'Italia Under 20 è fuori dai Mondiali | sconfitta pesantissima contro gli Stati Uniti agli ottavi
L'Italia perde per 3-0 e salita i Mondiali Under 20 in Cile: viene eliminata dopo la sconfitta deludente contro gli Stati Uniti agli ottavi di finale del torneo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Italia-Usa, diretta Mondiale U20: formazioni e risultato in tempo reale, chi vince va ai quarti - Gli azzurrini di ct Nunziata vicecampioni in carica sfidano i pari età americani negli ottavi di finale ... tuttosport.com scrive
