L’Italia è pronta a inviare soldati di pace a Gaza L’annuncio di Crosetto I Carabinieri eccellenza all’estero
La reazione è entusiastica. “Oggi è una giornata storica”, commenta su X Guido Crosetto, fresco di notizie sull’accordo di pace per il Medio Oriente. “La notizia dell’accordo raggiunto in Egitto, tra tutte le parti in causa, segna il decollo, che tutti dobbiamo sperare sia definitivo, del Piano di Pace del presidente Trump. È una notizia di portata eccezionale che, non a caso, sta provocando reazioni positive ovunque nel Mondo. Le famiglie degli ostaggi israeliani, che da due anni attendono il ritorno dei loro cari, la popolazione civile di Gaza, martoriata, ferita, affamata, e l’intera comunità internazionale che, giustamente, può ora tirare un sospiro di sollievo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: italia - pronta
Italia femminile, Nazionale pronta per la grande semifinale dell’Europeo contro l’Inghilterra! Tutti i dettagli
Giochi Mondiali Universitari 2025 di Essen, pronta l’Italia del judo: il programma
Pronta la sceneggiatura “L’ultimo cuoco antico”, la storia di Ciccillo nell’Italia della fame e della guerra
La premier #Meloni: "E' un giorno storico. Hamas non abbia alcun ruolo", chiede, "l'Italia pronta a fare la sua parte". Intervista al ministro #Tajani: "Da oggi possiamo costruire la pace". Al #Tg2Rai ore 13,00 #9ottobre - facebook.com Vai su Facebook
Giorgia Meloni: "L'Italia è pronta a fare la propria parte, anche per ricostruire Gaza" - X Vai su X