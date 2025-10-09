L' Italia e gli ebrei | le storie intrecciate e la tragedia di Gaza che è anche un atto di divorzio
Pubblichiamo un articolo uscito su Haaretz, il 7 ottobre, a firma di Sefy Hendler Sotto lo slogan facile da capire “Bloccheremo tutto”, l’Italia ha raggiunto il punto di ebollizione nelle ultime settimane. Come segno di solidarietà con la flottiglia europea diretta alla Striscia di Gaza, centinaia di migliaia di italiani – secondo gli organizzatori, due milioni – sono scesi in piazza, nelle stazioni e nelle piazze, paralizzando il paese con uno sciopero generale. Questa mobilitazione di massa in nome dei palestinesi suscita sentimenti contraddittori. L’interesse politico dei manifestanti è chiaro: è stato un tentativo della sinistra di sfidare il governo di destra di Giorgia Meloni nelle strade, in un momento in cui il governo appare più stabile che mai. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Aggrediti all’autogrill perché ebrei: “Credevo l’Italia fosse tollerante”. La condanna bipartisan, La Russa: “Grave episodio di antisemitismo”
“Indosserò la kippah fino alla morte. Italia pericolosa per gli ebrei”: il papà aggredito col figlio a Milano sfida l’odio
