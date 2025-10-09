L’Italia conquista lo spazio | inaugurata la Space Smart Factory a Roma

È stata inaugurata il 7 ottobre a Roma, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la nuova Space Smart Factory di Thales Alenia Space. La cerimonia, tenutasi al Tecnopolo Tiburtino, segna un passo decisivo per il progetto Space Factory 4.0, un’infrastruttura all’avanguardia destinata a proiettare l’Italia al centro della Space Economy internazionale. Ad accogliere il Capo dello Stato è stato l’ambasciatore Stefano Pontecorvo, presidente del Consiglio d’Amministrazione di Leonardo. Con lui, alla cerimonia, anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Teodoro Valente, e i vertici di Leonardo e Thales Alenia Space, tra cui Roberto Cingolani, Massimo Claudio Comparini, Giampiero Di Paolo e Hervé Derrey. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

