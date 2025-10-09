Dopo 74 anni dalla fondazione dell’International astronautical federation (Iaf), la presidenza torna all’Italia dopo quasi sessant’anni. Gabriella Arrigo, direttore degli Affari internazionali dell’Agenzia spaziale italiana, ha assunto la presidenza durante lo Iac 2025 di Sydney per guidare la Federazione nel prossimo triennio. Airpress l’ha intervistata per capire il significato di questa nomina per l’Italia e delle prospettive della cooperazione spaziale internazionale. Dopo 58 anni, l’International astronautical federation ha nuovamente una presidenza italiana. Cosa significa per il sistema Paese e per la nostra community spaziale? Significa moltissimo, perché l’Italia è stata fin dall’inizio tra i Paesi fondatori della Federazione. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’Italia alla guida dello Spazio globale. Conversazione con Gabriella Arrigo (presidente Iaf)