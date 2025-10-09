L' istituto comprensivo Polo 2 di Nardò premiato con due Quality label nazionali e un Quality label europeo etwinning

NARDO' - L'istituto comprensivo Polo 2 di Nardò, diretto da Mariagiuditta Leaci, è stato premiato con due Quality label nazionali e un Quality label europeo etwinning. Il progetto “Autumn Tree” ha ricevuto sia il National Quality Label sia l’European Quality Label, a riconoscimento dell’elevata. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

