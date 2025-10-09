L' istituto comprensivo Polo 2 di Nardò premiato con due Quality label nazionali e un Quality label europeo etwinning
NARDO' - L'istituto comprensivo Polo 2 di Nardò, diretto da Mariagiuditta Leaci, è stato premiato con due Quality label nazionali e un Quality label europeo etwinning. Il progetto “Autumn Tree” ha ricevuto sia il National Quality Label sia l’European Quality Label, a riconoscimento dell’elevata. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: istituto - comprensivo
Festival dell’innovazione didattica: l’istituto comprensivo ‘Viale Legnano’ di Parabiago selezionato fra 200 scuole in Italia
Nuova palestra per l’Istituto Comprensivo Piero della Francesca
Con il "Progetto Scuola" Banco Bpm sostiene l'istituto comprensivo Rachel Behar di Trecate
Alcuni scatti della mobilità Erasmus+ KA121 - Istituto Comprensivo Statale "Giuseppe Fava" Mascalucia (CT) - facebook.com Vai su Facebook
L'istituto comprensivo Polo 2 di Nardò premiato con due Quality label nazionali e un Quality label europeo etwinning - Per i progetti realizzati nell’ambito del programma eTwinning, la piattaforma europea che promuove la collaborazione tra scuole attraverso l’uso delle tecnologie digitali e metodologie innovative ... Si legge su lecceprima.it
Nuovi riconoscimenti europei per l’I.C. Polo 2 di Nardò: eccellenza e innovazione nei progetti eTwinning - Grande soddisfazione per l’Istituto Comprensivo Polo 2 di Nardò, guidato dal Dirigente Scolastico Dott. portadimare.it scrive