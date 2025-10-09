L' istituto comprensivo Nazario Sauro-Franchetti sarà intitolato a Sara Campanella

9 ott 2025

L'isitituto comprensivo Nazario Sauro-Franchetti sarà intitolato a Sara Campanella, la studentessa di Misilmeri uccisa a Messina da un suo compagno di corso, Stefano Argentino, che si è poi suicidato in carcere. La Giunta ha infatti approvato la proposta avanzata dell'assessore comunale alla.

