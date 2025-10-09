L' istituto comprensivo Nazario Sauro-Franchetti sarà intitolato a Sara Campanella
L'isitituto comprensivo Nazario Sauro-Franchetti sarà intitolato a Sara Campanella, la studentessa di Misilmeri uccisa a Messina da un suo compagno di corso, Stefano Argentino, che si è poi suicidato in carcere. La Giunta ha infatti approvato la proposta avanzata dell'assessore comunale alla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: istituto - comprensivo
Festival dell’innovazione didattica: l’istituto comprensivo ‘Viale Legnano’ di Parabiago selezionato fra 200 scuole in Italia
Nuova palestra per l’Istituto Comprensivo Piero della Francesca
Con il "Progetto Scuola" Banco Bpm sostiene l'istituto comprensivo Rachel Behar di Trecate
l'Istituto Comprensivo "Ottaviano Bottini" e il Comune di Piglio insieme per tradizione e cultura con laboratori, canti popolari e video proiettati sul Castello Basso - facebook.com Vai su Facebook
Palermo, intitolata una scuola a Sara Campanella - Su proposta dell'assessore comunale di Palermo Aristide Tamajo, è stata approvata in giunta l'intitolazione a Sara Campanella, giovane vittima di femminicidio, dell'istituto comprensivo statale Nazari ... Si legge su ilsicilia.it
Palermo, una scuola verrà intitolata alla memoria di Sara Campanella - Franchetti porterà il nome della ragazza vittima di femminicidio. Scrive msn.com