Liste d' attesa Schillaci | Per la prima volta approccio strutturale – Il video

Open.online | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 08 ottobre 2025 “Per la prima volta affrontiamo il problema delle liste d’attesa con un approccio strutturale, superando monitoraggi sporadici e dati parziali. È un processo complesso che richiede investimenti tecnologici e riforme organizzative profonde”. Lo ha detto nel corso del Question Time alla Camera il Ministro della Salute Orazio Schillaci. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: liste - attesa

Ospedali all’estero e ricavi da 2 miliardi: quanto guadagnano i privati della sanità grazie alle liste d’attesa

Il nodo delle liste di attesa. Scatta la diffida alle Asl, “basta con l’overbooking”

Ecco le cinque grane che troverà sul tavolo il prossimo presidente delle Marche: rifiuti, continuità, liste d'attesa, Pnrr e calo nascite

liste d attesa schillaciListe d'attesa, Schillaci: Per la prima volta approccio strutturale - “Per la prima volta affrontiamo il problema delle liste d’attesa con un approccio strutturale, superando monitoraggi sporadici e dati parziali. Secondo ilgiornale.it

Liste d'attesa, Schillaci: Per la prima volta approccio strutturale – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 08 ottobre 2025 “Per la prima volta affrontiamo il problema delle liste d’attesa con un approccio strutturale, superando monitoraggi sporadici e dati parziali. Segnala open.online

Cerca Video su questo argomento: Liste D Attesa Schillaci