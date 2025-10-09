Liste d' attesa Schillaci | Per la prima volta approccio strutturale – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 08 ottobre 2025 “Per la prima volta affrontiamo il problema delle liste d’attesa con un approccio strutturale, superando monitoraggi sporadici e dati parziali. È un processo complesso che richiede investimenti tecnologici e riforme organizzative profonde”. Lo ha detto nel corso del Question Time alla Camera il Ministro della Salute Orazio Schillaci. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
