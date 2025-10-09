L' ispettore Coliandro 9 Carlo Lucarelli | Se la Rai mette tutti d' accordo ho già sei sceneggiature pronte

L'autore di Coliandro, ospite del FIPILI Horror Festival 2025, ha riacceso le speranze nei fan rivelando di aver già pronte le sceneggiature dei nuovi episodi. Carlo Lucarelli è pronto per L'ispettore Coliandro 9 e ha voglia di rivedere in azione il ruvido poliziotto di Giampaolo Morelli quanto la solida fanbase della serie tv diretta dai Manetti Bros. "Io e Giampiero Rigosi siamo pronti, abbiamo già scritto sei sceneggiature" ha rivelato lo scrittore, ospite della nuova edizione del FIPILI Horror Festival che ha preso il via ieri. "Il problema è che si devono mettere d'accordo Giampaolo Morelli, che è impegnato in altri mille progetti, e i Manetti, che sono ancor più impegnati. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

