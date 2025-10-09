L’Irpinia come la Terra dei Fuochi avanti le analisi della Procura
Tempo di lettura: 1 minuto L’Ordine degli avvocati di Avellino esprime grande soddisfazione e piena condivisione per l’accordo di collaborazione tra la Procura della Repubblica di Avellino e l’Istituto Superiore di Sanità. L’obiettivo del protocollo di intesa è di condividere dati e informazioni per identificare possibili sorgenti di contaminazione ambientale sul territorio di competenza della Procura di Avellino. “ Esprimo profonda soddisfazione per la collaborazione operativa instaurata tra la Procura della Repubblica e l’Istituto Superiore di Sanità – afferma Fabio Benigni, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Avellino – che si è distinta per l’elevato livello di competenza e per l’attenzione condivisa verso la tutela ambientale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
