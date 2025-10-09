L’Irpinia come la Terra dei Fuochi avanti le analisi della Procura

Anteprima24.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 1 minuto L’Ordine degli avvocati di Avellino esprime grande soddisfazione e piena condivisione per l’accordo di collaborazione tra la Procura della Repubblica di Avellino e l’Istituto Superiore di Sanità. L’obiettivo del protocollo di intesa è di condividere dati e informazioni per identificare possibili sorgenti di contaminazione ambientale sul territorio di competenza della Procura di Avellino. “ Esprimo profonda soddisfazione per la collaborazione operativa instaurata tra la Procura della Repubblica e l’Istituto Superiore di Sanità – afferma Fabio   Benigni, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Avellino – che si è distinta per l’elevato livello di competenza e per l’attenzione condivisa verso la tutela ambientale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

l8217irpinia come la terra dei fuochi avanti le analisi della procura

© Anteprima24.it - “L’Irpinia come la Terra dei Fuochi”, avanti le analisi della Procura

In questa notizia si parla di: irpinia - terra

In arrivo la V edizione del festival "Irpinia, terra di mezzo"

Salza Irpina apre la V edizione di “Irpinia Terra di Mezzo”

“Irpinia terra di mezzo incontra il Sannio”: ponte culturale

Terra dei Fuochi, Fabio Ciciliano: «Bonifiche non più rinviabili prosegue la sinergia tra enti» - «Andiamo avanti sempre nello stesso solco: sinergie tra tutti gli enti istituzionali per riqualificare aree del Paese lasciate a loro stesse per anni», spiega Fabio Ciciliano, commissario ... Lo riporta ilmattino.it

Terra dei Fuochi: a Casoria sigilli a officina abusiva - La Polizia Locale di Casoria ha scoperto e sequestrato nel comune alle porte di Napoli un'officina meccanica abusiva di circa 3. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: L8217irpinia Terra Fuochi Avanti