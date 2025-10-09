L’ira di Trump sulla Spagna | Ultima per spese militari va buttata fuori dalla Nato – Il video

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha puntato il dito contro la Spagna, mettendo in discussione la sua permanenza nella Nato a causa dell’aumento troppo timido degli investimenti in difesa. «Forse dovreste buttarla fuori dalla Nato, onestamente», ha suggerito il leader americano nel corso di un incontro ufficiale con il presidente finlandese Alexander Stubb. La miccia è stata accesa dal rifiuto di Madrid di aderire, come tutti gli altri membri Nato, alla “proposta” degli Usa di portare gli investimenti militari al 5% del Pil entro il 2035, un balzo notevole rispetto al precedente target di spesa concordato del 2%. 🔗 Leggi su Open.online