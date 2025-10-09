Lipari tre giorni per ridisegnare il futuro delle isole minori
Da domani, 10 ottobre 2025, Lipari diventa laboratorio nazionale: tre giorni di confronto per ripensare le isole minori, tra fragilità strutturali e prospettive di sviluppo. Un appuntamento corale che mette allo stesso tavolo governo, enti locali, mondo scientifico e associazioni, con un obiettivo netto: trasformare problemi cronici in soluzioni concrete e misurabili. Un appuntamento che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
A Lipari, dal 10 al 12 di ottobre, si terranno gli Stati Generali delle Isole minori marine. Ponza e Ventotene sperano in un miglioramento della situazione esistente nel periodo invernale. L'iniziativa vedrà per tre giorni impegnati ministri, parlamentari, rappresent