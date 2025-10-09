L' Intifada i 5 ergastoli le Brigate di Al-Aqsa | chi è Barghuti il leader della terza via palestinese

La richiesta di Hamas, il veto di Israele. C'è anche Marwan Barghuti al centro delle trattative in corso in Egitto. L'uomo, figura di spicco di Fatah, è da oltre vent'anni in carcere in Israele. La leadership di Hamas ha definito "centrale" la scarcerazione del 66enne nell'ambito del negoziato del Cairo per porre fine alla guerra a Gaza. Barghuti sta attualmente scontando cinque ergastoli in una prigione israeliana per aver pianificato attacchi durante la Seconda Intifada in cui morirono cinque civili: lui ha sempre negato le accuse a suo carico, rifiutando la giurisdizione del tribunale israeliano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

