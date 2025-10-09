Con Luigi Di Gregorio, professore associato di Scienza Politica presso l’Università della Tuscia di Viterbo, abbiamo analizzato questi primi due round di elezioni Regionali che termineranno il 23 e 24 novembre con le votazioni in Puglia, Campania e Veneto. Quali sono state le chiavi del successo per la vittoria nelle Marche?. Mentre Ricci accusava Acquaroli di “prendere ordini” da Roma e di non “battere i pugni sul tavolo”, Acquaroli ha risposto facendo capire che non serve battere i pugni sul tavolo e facendo emergere le differenze tra governi nazionale e regionale di sinistra e governo nazionale e regionale di destra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’intervista. Luigi Di Gregorio: “Acquaroli e Occhiuto hanno vinto e convinto anche grazie all’effetto Meloni”