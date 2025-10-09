L’intervista Luigi Di Gregorio | Acquaroli e Occhiuto hanno vinto e convinto anche grazie all’effetto Meloni
Con Luigi Di Gregorio, professore associato di Scienza Politica presso l’Università della Tuscia di Viterbo, abbiamo analizzato questi primi due round di elezioni Regionali che termineranno il 23 e 24 novembre con le votazioni in Puglia, Campania e Veneto. Quali sono state le chiavi del successo per la vittoria nelle Marche?. Mentre Ricci accusava Acquaroli di “prendere ordini” da Roma e di non “battere i pugni sul tavolo”, Acquaroli ha risposto facendo capire che non serve battere i pugni sul tavolo e facendo emergere le differenze tra governi nazionale e regionale di sinistra e governo nazionale e regionale di destra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
