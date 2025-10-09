L’Instituto Cervantes presenta la mostra Luogo comune Di Marco Aparicio a cura di Fulvio Di Piazza

L'Instituto Cervantes di Palermo presenta la mostraLuogo comune. Di Marco Aparicio, un progetto a cura di Fulvio Di Piazza” che si inaugura giovedì 16 ottobre alle ore 19.00nella Chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani(via Argenteria, 33).L’esposizione si configura come un'indagine sul rapporto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

