Anche se ci attendono alcune giornate di bel tempo grazie al temporaneo rinforzo dell' anticiclone, la "coperta" sarà un po' corta e alcune regioni rimarranno esposte a un flusso umido e instabile in grado di portare nubi e precipitazioni anche intense nel corso del prossimo fine settimana. Ecco perché sarà bene avere a portata di mano ombrello e impermeabile. Si forma un vortice ciclonico. Questa insidia interesserà soprattutto le Isole Maggiori a partire dalla Sardegna nella giornata di sabato 11 ottobre quando un vortice ciclonico si avvicinerà da Ovest dando origine a una fase di maltempo. " Gli ultimi aggiornamenti confermano il rischio di precipitazioni irregolari, ma localmente intense. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’insidia del week-end: ecco dove bisognerà avere l’ombrello