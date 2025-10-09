L' inferno di Klasnic | Troppi antidolorifici nel calcio Dopo tre trapianti non so quanto vivrò

L'ex centravanti della Croazia a 45 anni ha raccontato il declino del suo post carriera a una tv tedesca: "Ho ricevuto un ricco risarcimento dal Werder Brema ma i soldi non mi restituiranno la salute. Lo sport non può sopravvivere senza l’utilizzo sistematico di farmaci, ma se avessi saputo.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'inferno di Klasnic: "Troppi antidolorifici nel calcio. Dopo tre trapianti non so quanto vivrò"

In questa notizia si parla di: inferno - klasnic

L’inferno di Klasnic, costretto a dialisi e trapianti renali: “Tutta colpa dei farmaci nel calcio”

“Se avessi saputo che l’assunzione sistematica di tutti quegli antidolorifici solo per giocare avrebbe portato a queste conseguenze, mi sarei rifiutato” Ivan Klasnic vive in condizioni disperate, con una gravissima disfunzione renale che lo costringe a quotidiane - facebook.com Vai su Facebook

L'ex calciatore Klasinac: «Troppi farmaci nel calcio, ho fatto tre trapianti renali. Non so quanto vivrò» - L'ex attaccante croato, oggi 45 anni, racconta il suo inferno: «Il calcio non può sopravvivere senza l’utilizzo sistematico di antidolorifici ma se avessi saputo le conseguenze non li avrei assunti» ... Secondo msn.com

L'inferno di Klasnic: "Troppi antidolorifici nel calcio. Dopo tre trapianti non so quanto vivrò" - L'ex centravanti della Croazia a 45 anni ha raccontato il declino del suo post carriera a una tv tedesca: "Ho ricevuto un ricco risarcimento dal Werder Brema ma i soldi non mi restituiranno la salute. Da gazzetta.it