L'inferno di Klasnic costretto a dialisi e trapianti renali | Tutta colpa dei farmaci nel calcio

Ivan Klasnic vive in condizioni disperate, con una gravissima disfunzione renale che lo costringe a quotidiane sedute di dialisi e per cui ha già subito tre trapianti. "Se avessi saputo che l'assunzione sistematica di tutti quegli antidolorifici solo per giocare avrebbe portato a queste conseguenze, mi sarei rifiutato". Nel 2020 ha vinto anche una causa contro il suo ex club, il Werder Brema, accusato di avergli fatto assumere farmaci anche quando le condizioni cliniche non lo consentivano. 🔗 Leggi su Fanpage.it