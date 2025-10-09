Linea dell’alta tensione dell’Enel lavori post alluvione in corso
Il sindaco Jader Dardi ha comunicato il prossimo inizio dell’esecuzione lavori nel centro abitato di Modigliana per lo spostamento della linea dell’alta tensione dell’ Enel. Si tratta di una linea di 15.000 volt posizionata lungo il percorso del torrente Tramazzo che finora ha impedito di intervenire per la rimozione delle macerie e del materiale accumulato in prossimità e sotto il ponte della Tribuna. "Un lavoro importante e atteso – ha spiegato Dardi – che interesserà diverse vie del centro in cui si eseguiranno in prevalenza lavori con una escavazione sotterranea per creare appunto un nuovo percorso". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: linea - alta
Treni regionali sulla linea ad Alta Velocità Roma-Firenze: l’Autorità dei trasporti tratta con Rfi e Trenitalia
Lavori alla linea dell'Alta Velocità tra Fidenza e Castelfranco: tutte le modifiche
Alta Velocità, linea Bn-Av-Sa e soppressione dei passaggi a livello: presto incontro con RFI per risolvere criticità
“Nell’ambito dei lavori di completamento della linea ferroviaria Alta Velocità Alta Capacità Brescia–Verona, un’infrastruttura strategica per il territorio che consentirà di quadruplicare la linea esistente completando il collegamento veloce da Torino a Venezia, a - facebook.com Vai su Facebook
#Treni | Linea Alta Velocità #Roma #Napoli Circolazione fortemente rallentata per guasto alla linea nei pressi di Caserta Alcuni treni possono essere deviati su linea convenzionale via Formia o Cassino Maggiori tempi di viaggio @Emergenza24 | - X Vai su X
Tensione nei cieli USA: pilota di linea non risponde a torre di controllo, Air Force One era a poche miglia - Un episodio di mancata comunicazione tra un pilota della Spirit Airlines e il controllo del traffico aereo statunitense ha nei giorni scorsi creato lunghi minuti di tensione nei cieli di Long Island, ... Segnala fanpage.it