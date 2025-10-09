Linea dell’alta tensione dell’Enel lavori post alluvione in corso

Il sindaco Jader Dardi ha comunicato il prossimo inizio dell’esecuzione lavori nel centro abitato di Modigliana per lo spostamento della linea dell’alta tensione dell’ Enel. Si tratta di una linea di 15.000 volt posizionata lungo il percorso del torrente Tramazzo che finora ha impedito di intervenire per la rimozione delle macerie e del materiale accumulato in prossimità e sotto il ponte della Tribuna. "Un lavoro importante e atteso – ha spiegato Dardi – che interesserà diverse vie del centro in cui si eseguiranno in prevalenza lavori con una escavazione sotterranea per creare appunto un nuovo percorso". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

