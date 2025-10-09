Linea 3 Atb ripristinato il percorso in via Maironi da Ponte
Bergamo. ATB Mobilità e Comune di Bergamo informano che, a seguito del completamento dei lavori di rifacimento della condotta di Algua da parte di Uniacque e in concomitanza con la fine dei lavori in via Maironi da Ponte, la linea 3 riprende il percorso regolare. Il tragitto tornerà quindi a transitare per via Tremana, Stadio, via Ruggeri da Stabello, via Maironi da Ponte e Fara. Resta invece sospeso l’utilizzo del capolinea di piazza Mercato delle Scarpe, ancora inagibile a causa dei lavori su via Porta Dipinta. Fino al termine degli interventi, previsto indicativamente per fine novembre, sarà mantenuto il capolinea provvisorio a Colle Aperto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: linea - ripristinato
Il temporale manda in tilt la linea per un'ora: ripristinato il servizio Cup
Tramvia Firenze: guasto momentaneo della linea T1, stamani, fra le fermate di Villa Costanza e Arcipressi. Servizio ripristinato
#Roma #viabilità Via Signa, ripristinato il percorso della linea di bus 226. - X Vai su X
++Ripresa la circolazione sulla linea ferroviaria Milano-Gallarate++ I tecnici di #Rfi hanno ripristinato il passaggio a livello danneggiato. Limitazioni nel percorso, cancellazioni e rallentamenti per i treni Regionali #Parabiago #camion #binari #ferrovia - facebook.com Vai su Facebook
Atb, la linea 3 resta attiva Passerà dal centro della città - La linea 3 dell'Atb continuerà a funzionare, anche se lungo un percorso diverso da quello attuale. Secondo ecodibergamo.it
Viale Giulio Cesare, le modifiche alle linee Atb nel periodo dei lavori - Con la chiusura di viale Giulio Cesare per via dei cantieri che coinvolgeranno la zona stadio nelle varie fasi di lavoro estivo, Atb ha comunicato che le Linee 3, 6, 7 e 9 subiranno delle ... bergamonews.it scrive