Bergamo. ATB Mobilità e Comune di Bergamo informano che, a seguito del completamento dei lavori di rifacimento della condotta di Algua da parte di Uniacque e in concomitanza con la fine dei lavori in via Maironi da Ponte, la linea 3 riprende il percorso regolare. Il tragitto tornerà quindi a transitare per via Tremana, Stadio, via Ruggeri da Stabello, via Maironi da Ponte e Fara. Resta invece sospeso l’utilizzo del capolinea di piazza Mercato delle Scarpe, ancora inagibile a causa dei lavori su via Porta Dipinta. Fino al termine degli interventi, previsto indicativamente per fine novembre, sarà mantenuto il capolinea provvisorio a Colle Aperto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Linea 3 Atb, ripristinato il percorso in via Maironi da Ponte