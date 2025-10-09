L' incidente sul lavoro a Larderia indagini sulla pala meccanica che ha ucciso l' imprenditore Raimondo Mamone
Continuano le indagini sul tragico incidente costato la vita all'imprenditore Raimondo Mamone. L'uomo lo scorso 29 settembre è rimasto schiacciato da una pala meccanica mentre lavorava all'interno del cantiere Co.M.Man di Larderia Inferiore. La Procura ha dato mandato alla polizia giudiziaria di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: incidente - lavoro
Incidente sul lavoro a Fiumicino, operaio muore in un’officina
Incidente sul lavoro in fabbrica, tecnico ferito gravemente: in ospedale
Incidente sul lavoro a Ferragosto, cade mentre monta le luminarie della festa patronale: muore a 46 anni
#Anagni – Incidente sul lavoro, operaio in ospedale | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #incidentesullavoro #cronaca - facebook.com Vai su Facebook
Incidente sul lavoro a Cremona: container schiaccia autista, morto 61enne #cremona #incidente #morto #3ottobre - X Vai su X
Tragedia a Messina, incidente mortale sul lavoro a Larderia: 61enne travolto da un mezzo meccanico - Incidente mortale sul lavoro oggi pomeriggio nella zona artigianale di Larderia Inferiore. Riporta msn.com
Incidente sul lavoro a Messina, muore l’imprenditore Mamone - Un grave incidente sul lavoro si è verificato a Larderia inferiore, dove Raimondo Mamone, 61 anni, imprenditore ed elettricista, è deceduto dopo essere ... Si legge su canalesicilia.it