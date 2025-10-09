L' incidente sul lavoro a Larderia indagini sulla pala meccanica che ha ucciso l' imprenditore Raimondo Mamone

Continuano le indagini sul tragico incidente costato la vita all'imprenditore Raimondo Mamone. L'uomo lo scorso 29 settembre è rimasto schiacciato da una pala meccanica mentre lavorava all'interno del cantiere Co.M.Man di Larderia Inferiore. La Procura ha dato mandato alla polizia giudiziaria di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

