Pavia, 9 ottobre 2025 – Perquisizione in corso in queste ore negli uffici del pubblico ministero milanese Pietro Paolo Mazza. Dalla tarda mattinata di oggi i finanzieri del Gico della Guardia di Finanza – i Gruppi d'investigazione sulla criminalità organizzata – stanno perquisendo l’ufficio del pm e acquisendo documenti. L’inchiesta Clean . Il blitz del Gico è stato disposto dalla Procura di Brescia che sta indagando, nell’ambito dei nuovi sviluppi relativi all'inchiesta "Clean”, sulle spese sostenute dall'ex procuratore di Pavia Mario Venditti, indagato anche per corruzione, con l'accusa di aver ottenuto denaro per archiviare la posizione di Andrea Sempio nel 2017 nell'inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’inchiesta sull’ex procuratore Venditti: perquisiti gli uffici del pm Mazza, la Finanza a caccia di scontrini di ristoranti e acquisti di auto di lusso