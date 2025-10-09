L’inchiesta sull’ex procuratore Venditti | perquisiti gli uffici del pm Mazza la Finanza a caccia di scontrini di ristoranti e acquisti di auto di lusso

Ilgiorno.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pavia, 9 ottobre 2025 –  Perquisizione in corso in queste ore negli uffici del pubblico ministero milanese Pietro Paolo Mazza. Dalla tarda mattinata di oggi i finanzieri del Gico  della Guardia di Finanza – i Gruppi d'investigazione sulla criminalità organizzata – stanno perquisendo l’ufficio del pm e acquisendo documenti.  L’inchiesta Clean . Il blitz del Gico è stato disposto dalla Procura di Brescia che sta indagando, nell’ambito dei nuovi sviluppi relativi all'inchiesta "Clean”, sulle spese sostenute dall'ex procuratore di Pavia Mario Venditti,  indagato anche per corruzione, con l'accusa di aver ottenuto denaro per archiviare la posizione di Andrea  Sempio nel 2017  nell'inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

l8217inchiesta sull8217ex procuratore venditti perquisiti gli uffici del pm mazza la finanza a caccia di scontrini di ristoranti e acquisti di auto di lusso

© Ilgiorno.it - L’inchiesta sull’ex procuratore Venditti: perquisiti gli uffici del pm Mazza, la Finanza a caccia di scontrini di ristoranti e acquisti di auto di lusso

In questa notizia si parla di: inchiesta - sull

Zona Bianca, Garlasco e la maxi-inchiesta sull’urbanistica di Milano al centro del talk

Anche il sindaco Sala indagato nell’inchiesta sull’urbanistica a Milano

Inchiesta sull'urbanistica a Milano, indagato anche il sindaco Sala. Protesta Fdi e Lega

Cerca Video su questo argomento: L8217inchiesta Sull8217ex Procuratore Venditti