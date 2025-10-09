Giacomo Tortu, fratello del velocista azzurra Filippo, è stato squalificato e inibito per 3 anni (36 mesi) dal Tribunale della Fidal a seguito del caso di spionaggio illegale nei confronti di Marcell Jacobs, primatista italiano dei 100 metri con 9"80, medaglia d’oro dei 100 e della 4x100 (faceva parte anche Filippo Tortu ) alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La Procura della Fidal nei confronti di Giacomo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

L'inchiesta che imbarazza l'atletica italiana: il fratello di Tortu squalificato per spionaggio illegale nei confronti di Jacobs