L' incantesimo di Halloween si scioglie al sexy disco Penelope

Pontedera (Pisa), Ottobre 2025 — Quest’anno Halloween si veste di seduzione! Venerdì 31 ottobre, il Sexy Disco Penelope apre le porte a una serata unica e spettacolare: “L’Incantesimo di Halloween”, un evento esclusivo che promette emozioni forti, divertimento e sensualità senza limiti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

