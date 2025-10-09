L’importanza della creatina per gli sportivi spiegata da Massimiliano Rosolino

Gazzetta.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campione olimpico di Sydney 2000 spiega quanto l'integrazione di questo aminoacido sia fondamentale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

l8217importanza della creatina per gli sportivi spiegata da massimiliano rosolino

© Gazzetta.it - L’importanza della creatina per gli sportivi spiegata da Massimiliano Rosolino

In questa notizia si parla di: importanza - creatina

l8217importanza creatina sportivi spiegataIl campione olimpico di Sydney 2000 spiega quanto l'integrazione di questo aminoacido sia fondamentale - Massimiliano Rosolino spiega quanto l'integrazione di creatina sia fondamentale per gli sportivi: scopriamo qui tutti i suoi preziosi consigli. Riporta gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: L8217importanza Creatina Sportivi Spiegata