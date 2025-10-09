Limone sul viso la dermatologa mette in guardia dal trend | La pelle ama la scienza non il fruttivendolo

Limone sul viso contro le macchie cutanee: secondo l'esperta non ha benefici e può essere dannoso. "Non è approvato da nessuna linea guida dermatologica". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: limone - viso

LAST MINUTE BENESSERE A LIMONE PIEMONTE! Le Village SPA & Pool - Limone Piemonte Vi regala un’occasione imperdibile per rigenerarVi prima dell’autunno! PROMO -20% su tutti i Massaggi e Trattamenti Viso / Corpo da 25 a 50 minuti s - facebook.com Vai su Facebook

Limone sul viso, la dermatologa mette in guardia dal trend: “La pelle ama la scienza non il fruttivendolo” - Limone sul viso contro le macchie cutanee: secondo l’esperta non ha benefici e può essere dannoso. Secondo fanpage.it

Cosa è successo davvero al viso di Brandi Glanville, la dermatologa: “I parassiti facciali non esistono” - Brandi Glanville ha raccontato di aver utilizzato una comune crema depilatoria sul viso, per allontanare un parassita a cui lei ha anche dato un nome: Caroline. Si legge su fanpage.it