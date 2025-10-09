Lieto fine per le galline maltrattate | nuova casa in una fattoria didattica
FALCONARA - Erano stipate in condizioni igienico-sanitarie indegne, ammassate nel cassone di un furgone e destinate a finire in tavola. Oggi, invece, razzolano libere all’aria aperta in una fattoria didattica della zona di Jesi. È il lieto fine per 40 galline, salvate dalla Polizia Locale di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: lieto - fine
“Sono volati colpi, calci e sedie”: rubano un’aragosta dal ristorante, il titolare li insegue e scoppia la lite furibonda. Ma c’è il lieto fine (non per i ladri)
And just like that stagione 3 episodio 11: è davvero necessario un lieto fine per carrie?
Festa per il bimbo autistico senza lieto fine
Anche senza lieto fine, la complicità sul red carpet rimane la stessa - facebook.com Vai su Facebook
Lieto fine? – Spettacolo teatrale e musicale di OFT tra memoria e attualità, per riflettere su come la società possa accettare violenza e consenso. 6 repliche a Torino da ottobre a dicembre 2025 Scopri tutte le datehttps://eventi.comune.torino.it/calendario/liet - X Vai su X
Maltrattate, agonizzanti, deformate: le immagini choc delle sofferenze delle galline ovaiole in gabbia - Le afferra da terra e con un movimento ininterrotto del braccio le spinge a forza dentro al contenitore di plastica ... Da corriere.it