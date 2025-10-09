Lieto fine per la ricerca di un 85enne disperso nella zona della stazione di Montelupo
EMPOLI – Lieto fine per la ricerca partita ieri sera (8 ottobre) nel comune di Montelupo Fiorentino nelle vicinanze della stazione ferroviaria, di un uomo di anni 85 che risultava disperso. Sul posto la squadra di terra dei vigili del fuoco, per fare il punto della situazione con i carabinieri. Attivata la procedura di ricerca a persona con il piano prefettizio, inviati sul posto il nucleo Sapr Toscana per effettuare con i droni la scansione con il lifeseeker per la ricerca del dispositivo cellulare e per effettuare dei sorvoli con la termocamera, operazioni ostacolate dalla fitta vegetazione presente sulla zona. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
In questa notizia si parla di: lieto - fine
“Sono volati colpi, calci e sedie”: rubano un’aragosta dal ristorante, il titolare li insegue e scoppia la lite furibonda. Ma c’è il lieto fine (non per i ladri)
And just like that stagione 3 episodio 11: è davvero necessario un lieto fine per carrie?
Festa per il bimbo autistico senza lieto fine
Anche senza lieto fine, la complicità sul red carpet rimane la stessa - facebook.com Vai su Facebook
Lieto fine? – Spettacolo teatrale e musicale di OFT tra memoria e attualità, per riflettere su come la società possa accettare violenza e consenso. 6 repliche a Torino da ottobre a dicembre 2025 Scopri tutte le datehttps://eventi.comune.torino.it/calendario/liet - X Vai su X
Ricerca: «romanzi d'amore a lieto fine 2025» - James Gunn rilancia Superman con un film visivamente brillante e dal tono più leggero, che cerca di aggiornare il mito senza tradirne l’essenza. Riporta fantascienza.com